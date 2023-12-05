В России за неделю госпитализирован 8981 человек с COVID-19

Скончались 138 пациентов

С 27 ноября по 3 декабря в России госпитализирован 8981 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровел за неделю 69636 человек, скончались 138 пациентов с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю вырос на 22,8% по сравнению с предыдущей. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах страны.

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