Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

Приезд иранского политика ожидается 7 декабря

Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в четверг, 7 декабря, в Москву, где проведет двухсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказало иранское государственное агентство Tasnim.

Как подчеркивает агентство, Раиси прибудет в российскую столицу по официальному приглашению президента России Владимира Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут консультации по двусторонним вопросам России и Ирана, включая экономическое взаимодействие, а также обсудит ряд региональных и международных вопросов, в особенности ситуацию в Палестине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Ирана развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Он отказался комментировать утверждение Вашингтона о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность предоставления Москве баллистических ракет для использования в спецоперации на Украине.

Источники на этом фоне сообщали, что Киев попросил у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России — по фабрикам, производящим дроны, а также по некоему потенциальному производственному объекту.

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