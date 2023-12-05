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Армения проигнорирует заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве

12:02
  • вторник
  • 05 декабря 2023

До того Ереван пропустил саммит ОДКБ в Минске

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказала пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.
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Чиновница отметила, что председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не поедет на данное мероприятие в Москву. Также не планируется отправлять на заседание делегацию армянского парламента.

Об этом официально уведомили председателя Государственной думы России Вячеслава Володина как представителя принимающей стороны, сообщает РИА Новости.

Армения не стала присылать своих представителей на саммит ОДКБ, прошедший в ноябре в Минске. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что этот вопрос обсуждали партнеры по организации и пришли к заключению, что "проблемные вопросы всегда были и будут", поэтому важно "не делать демарши без причин, без определенных причин".

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов призвал не делать из этого "какие-либо категоричные выводы", поскольку "причины отсутствия делегации Армении носили технический характер".

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