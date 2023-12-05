Представитель Трофима прокомментировала сообщения о ДТП

Певец не был непосредственным участником аварии
Директор певца Сергея Трофимова опровергла информацию о том, что артист попал в аварию.
Певец находится на гастролях в Новом Уренгое, а в ДТП попал его водитель, рассказала "Ленте.ру" Анна Андрон.
"Сергей Трофимов находится на гастролях, он не попал в ДТП", - подчеркнула она.
Ранее telegram-канал "112" написал, что певец Трофим попал в ДТП в Новой Москве на 1-й Ватутинской улице. Автомобиль Genesis столкнулся с Volkswagen, пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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