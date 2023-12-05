Минфин предложил изменить правила выдачи льготной ипотеки

Это поможет повысить адресность такой ипотеки

Российское Министерство финансов выступило с инициативой скорректировать условия выдачи льготной ипотеки, чтобы повысить адресность таких программ и уменьшить риски перегрева на рынке жилищного кредитования. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Как сообщает "Интерфакс", ведомство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 6 млн рублей, чтобы показатель сравнялся с максимумом для всех российских регионов.

Также Минфин предлагает повысить размер минимального первоначального взноса до 30% и ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов — каждый россиян сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе.

Наконец, предусмотрены ограничения по кредитной нагрузке претендентов на получение льготной ипотеки — эта нагрузка с учетом выдачи льготного кредита не должна превышать 50%. Кроме того, Минфин выступил за установление требований к уровню дохода лиц, пытающихся получить льготную ипотеку.

Ранее сообщалось, что жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку".

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что за минувшие 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Это сопровождается подорожанием жилья и снижением качества кредитов – ипотеку выдают даже заемщикам с и без того высокой долговой нагрузкой.

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