В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

Роль российского лидера трудно переоценить

Номинация на звание "человек года" по версии Time не имеет значения для президента России Владимира Путина.

Так в Кремле отреагировали на включение российского президента в шорт-лист премии, передает РИА Новости.

"Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли для главы государства значение эта премия.

Путина номинировали на премию из-за мятежа ЧВК "Вагнер". В аннотации Time говорится, что Путин столкнулся с "кратковременной угрозой власти, но в итоге только усилил свое влияние". В 2007 году Time уже назвал Путина "человеком года".

В список 2023 года вошли также король Великобритании Карл III, кукла Барби, певица Тейлор Свифт, разработчик CHatGPT Сэм Альтман и другие.

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