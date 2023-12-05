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В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

12:18
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Роль российского лидера трудно переоценить

Номинация на звание "человек года" по версии Time не имеет значения для президента России Владимира Путина.
Журнал Time номинировал Путина на звание человека года

Так в Кремле отреагировали на включение российского президента в шорт-лист премии, передает РИА Новости.

"Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли для главы государства значение эта премия.

Путина номинировали на премию из-за мятежа ЧВК "Вагнер". В аннотации Time говорится, что Путин столкнулся с "кратковременной угрозой власти, но в итоге только усилил свое влияние". В 2007 году Time уже назвал Путина "человеком года".

В список 2023 года вошли также король Великобритании Карл III, кукла Барби, певица Тейлор Свифт, разработчик CHatGPT Сэм Альтман и другие.

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