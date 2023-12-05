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90-летний отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию

12:24
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Его уже перевели в стационар

90-летний отец актера Сергея Гармаша попал в столичную реанимацию – у него возникли осложнения после операции по протезированию тазобедренного сустава, сообщает MASH со ссылкой на анонимный источник.

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По данным издания, 4 декабря Леониду Трофимовичу резко стало плохо – мужчина пожаловался на припухлость в области таза. В 2018 году ему проводили операцию по протезированию левого тазобедренного сустава.

Врачи поставили отцу известного актера предварительный диагноз – абсцесс – и настояли на его госпитализации. В больнице ему провели повторную операцию и положили в реанимацию. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии – его уже перевели в стационар.   

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