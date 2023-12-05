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Кремль уточнил сроки амнистии женщин

12:37
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Эту тему глава государства обсуждал с членами СПЧ

Амнистировать ряд категорий женщин, осужденных в России, до конца 2023 года не успеют. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля пояснил, что амнистию "так быстро провести невозможно", поскольку "сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить".

Песков отметил, что по конкретным персонам, которые могли бы подпасть под действие амнистии, определенности тоже пока нет, сообщает "Интерфакс".

Этому предшествовало заявление главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова о том, что нижняя палата российского парламента уже прорабатывает вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание. При этом необходимо наличие "криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее".

Сенатор Александр Башкин напомнил, что российский парламент рассматривает предложения главы государства в первоочередном порядке. Поэтому, подчеркнул член Совфеда, если Владимир Путин внесет предложение об амнистии некоторых категорий женщин, парламентарии поддержат эту идею.

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