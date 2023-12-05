Макгрегор высказался о своих президентских амбициях

Боец не исключил своего участия в выборах

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор допустил, что может баллотироваться в президенты Ирландии. О своих политических амбициях спортсмен высказался в Twitter.

Боец MMA раскритиковал кандидатов на пост президента Ирландии и не исключил своего участия в предстоящих выборах.

"Я – молодой, активный, увлеченный, свежая кровь в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь", - написал Макгрегор, чьи слова приводит "Лента.ру".

4 декабря Конор Макгрегор выложил в своих социальных сетях фотографию с подписью: "Ирландия, твой президент". Боец ранее неоднократно критиковал правительство страны из-за бездействия во время массовых беспорядков в Дублине.

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