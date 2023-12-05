Песков прокомментировал вероятность участия России в саммите G20 в Бразилии

Бразилия является участником Международного уголовного суда

Москва пока не рассматривала вопрос о формате участия в саммите G20 в 2024 году в Бразилии. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бразилия является участником Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Бразильские власти заявляли, что, принимая решение о поездке на саммит, российский лидер сам "должен оценить последствия".

Песков отметил, что до принятия решения по участию в саммите "дело не дошло, но в любом случае, так или иначе, Россия продолжает принимать участие в этом форуме", сообщает "Интерфакс".

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях. Москва не признает юрисдикцию МУС и считает каждый выдаваемый им ордер ничтожным.

При этом Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского. Также в базе розыска МВД России указаны заместитель главы МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"