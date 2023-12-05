ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обвинение запросило почти 10 лет для экс-владельца "Югры" Хотина

13:24
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Бизнесмена обвиняют в хищении более 23 млрд рублей

Прокуратура просит суд назначить наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии для бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

Бизнесмен проходит обвиняемым пор делу о хищении и растрате более 23 млрд рублей.

Озвучена также позиция обвинения по наказанию для других фигурантов дела. Для Нины Черновой прокурор попросил 9 лет колонии, для Дмитрия Шиляева — 9 лет и 3 месяца, для Алексея Нефедова — 9,5 года колонии, сообщает ТАСС.

В 2017 году ЦБ отозвал у "Югры" лицензию и ввел в банке временную администрацию. В 2018 году банк признали банкротом. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 миллиардов рублей.

В рамках расследования уголовного дела экс-владельцу кредитного учреждения Алексею Хотину и бывшему президенту банка Алексею Нефедову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, хотя до того Хотин находился под домашним арестом с запретом определенных действий. Однако гособвинение представило данные о том, что бизнесмен нарушал условия суда, поэтому меру пресечения ужесточили. В ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест Хотина и Нефедова до 11 января 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Хотин
Алексей Хотин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.