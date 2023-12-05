Обвинение запросило почти 10 лет для экс-владельца "Югры" Хотина

Бизнесмена обвиняют в хищении более 23 млрд рублей

Прокуратура просит суд назначить наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии для бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

Бизнесмен проходит обвиняемым пор делу о хищении и растрате более 23 млрд рублей.

Озвучена также позиция обвинения по наказанию для других фигурантов дела. Для Нины Черновой прокурор попросил 9 лет колонии, для Дмитрия Шиляева — 9 лет и 3 месяца, для Алексея Нефедова — 9,5 года колонии, сообщает ТАСС.

В 2017 году ЦБ отозвал у "Югры" лицензию и ввел в банке временную администрацию. В 2018 году банк признали банкротом. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 миллиардов рублей.

В рамках расследования уголовного дела экс-владельцу кредитного учреждения Алексею Хотину и бывшему президенту банка Алексею Нефедову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, хотя до того Хотин находился под домашним арестом с запретом определенных действий. Однако гособвинение представило данные о том, что бизнесмен нарушал условия суда, поэтому меру пресечения ужесточили. В ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест Хотина и Нефедова до 11 января 2024 года.

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