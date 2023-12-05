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Московский регион готовится к аномальным холодам

15:01
  • вторник
  • 05 декабря 2023

В выходные днем в городе может быть до минус 23

Столичный регион готовится к аномальным холодам. Такой погоды в первой половине декабря не было с начала 21 века.

Мороз ощущается уже сегодня. Минувшей ночью в столице было минус 10, а в области в отдельных районах термометры показывали даже 17 градусов ниже нуля. И с каждым днем температура продолжить опускаться. Так, в выходные днем в городе может быть до минус 23.

Между тем коммунальщики продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада. Очищают не только дороги, тротуары и дворы. Также проводится очистка от снега и наледи скатных крыш многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий и водосточных труб.

Всего по городу задействовано более 13 тысяч специалистов. Места проведения работ огораживают сигнальной лентой. Горожан просят обращать на это пристальное внимание.

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