В Сеченовском университете успешно оперирует робот-травматолог

Точность - до полумиллиметра

Андрей Балахонов неспеша шагает по коридору больницы. На ногах - компрессионные бинты. Всего 5 дней назад ему провели операцию по эндопротезированию коленного сустава. Боли в коленях Андрея мучили на протяжении 12 лет. Все это время он лечился таблетками и компрессами. Но болезнь прогрессировала. И в этом году одна нога вовсе перестала функционировать.

Самостоятельно встать на ноги после протезирования он смог уже на следующие сутки. Врачам даже приходится контролировать пациента, чтобы тот не забывал опираться на костыли. Сложнейшую операцию выполнял верный помощник врачей Сеченовского университета робот-травматолог. Хирурги предоставили ему доступ к пораженной области, а робот установил эндопротез по заранее составленной программе. Суставную поверхность, которая износилась, он заменил металлическими коронками и полимерными вкладышами - они обеспечивают скольжение.

"Основная роль врача - в предоперационном планировании. То есть мы до операции планируем расположение имплантов, подбираем размер импланта, подбираем дизайн импланта. И потом все вот это вот переносится в систему T-CUT, непосредственно в самого робота, который выполняет эти резекции", - объяснил Михаил Елизаров, травматолог-ортопед Сеченовского университета.

Робот-травматолог выполняет операцию с точностью до полумиллиметра. Кроме того, каждый этап планируется врачами заранее. Еще до начала операции у хирургов есть возможность смоделировать сустав пациента на компьютере и передать информацию роботу.

"На данный момент университетская клиническая больница №1 в Сеченовском университете является единственным местом в России, где выполняются подобные роботические операции с использованием робота-хирурга", - отметил Павел Петров, травматолог-ортопед Сеченовского университета.

Полное восстановление после такой операции занимает около 6 месяцев, пациенту нужно выполнять специальные упражнения, которые помогут разработать новый сустав. Хирургам пришлось научиться заранее полностью программировать операцию, но для пациента это гарантия, что робот установит эндопротез максимально правильно.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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