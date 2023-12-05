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В Иркутске арестовали троих из шести причастных к убийству школьника

13:17
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Некоторые ранее были судимы

В Иркутске избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве школьника – его арестовали на два месяца.
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Его двух сообщников, обвиняемых в хулиганстве, тоже арестовали на два месяца. Решение вынес Октябрьский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора, передает РИА Новости.

Судебные процессы по остальным участникам потасовки продолжаются. Всего были задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Трагедия в Иркутске произошла вечером 2 декабря. Компания из шести человек вышла из сауны и направилась на автобусную остановку "Лисиха". Там они встретили пятерых школьников. Между молодыми людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой ученику 9 класса нанесли ножевые ранения в области сонной артерии.

Преступники сбежали с места происшествия, но их быстро вычислили сотрудники СКР и угрозыска МВД. Возбуждено дело об убийстве и хулиганстве.

История моментально получила широкую огласку. Пользователи Сети предположили, что причиной конфликта мог стать вышедший 9 ноября криминальный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 80-х годов. Однако в ГУ МВД по Иркутской области эту версию не подтвердили.

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