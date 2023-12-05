В Москве презентовали первый виртуальный музей антитеррора

Сайт полностью посвящен легендарной группе "Альфа"

Сегодня в Москве прошла презентация первого виртуального музея антитеррора.

Сайт полностью посвящен легендарной группе "Альфа". На страницах музея можно узнать историю этого подразделения ФСБ, начиная от советских времен и до современности, а также подробности самых громких операций. В этом помогут статьи, биографии, фото- и аудиоматериалы.

Кроме того, для гостей подготовили интерактивные экспозиции, посвященные оружию, экипировке спецназа и спецтехнике.

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