Русский Парнас: музею-усадьбе "Остафьево" исполняется 35 лет

Экспонаты хранят память о Вяземском, Жуковском, Пушкине

Бюро в стиле "жакоб" помнит прикосновения рук первого владельца усадьбы в Остафьеве. Место стало литературным центром. По преданию, Александр Сергеевич Пушкин трижды гостил здесь. У Вяземских бывали многие поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Карамзин, Дмитриев, Батюшков.

"На столешнице бюро мы видим даже пятна чернил, поскольку реставраторы очень деликатно подошли к работе с этим предметом и по нашей просьбе сохранили эти следы умственной деятельности владельцев", - отметила Наталья Баландина, хранитель фондов декоративно-прикладного искусства и мебели музея-усадьбы "Остафьево".

А за этим столом (см. видео) работал сын Андрея Ивановича - Петр Андреевич Вяземский. Тот самый, который был другом великого поэта.

"Тот Вяземский, который наиболее известен. Который вошел как персонаж в "Евгения Онегина". И как раз за этим столом Петр Андреевич Вяземский писал и свои критические статьи, и прозу, и поэзию", - уточнила Баландина.

Сюда стремились за знаниями. Вяземские были известными собирателями книг. В библиотеке насчитывалось 30 тысяч томов. Что ни экспонат, то отдельная история. Про стол для старинной карточной игры ломбер известно немало. На нем есть автографы. Первая надпись - "стол принадлежал князю Петру Андреевичу Вяземскому". Вторая - "подарила сыну Павлу. 1907 год. Е.Ш". Это инициалы Екатерины Павловны Шереметевой.

Именно Шереметевы - следующие владельцы усадьбы - открыли в Остафьеве один из первых в России музеев Пушкина. Здесь даже хранились такие реликвии, как письменный стол поэта, жилет, в котором Пушкин был на дуэли с Дантесом, трость с вензелем Петра Первого. Все это передала после гибели поэта его жена Наталья Пушкина. Музей выстоял в годы национализации и гражданской войны, но в 1930 году был ликвидирован.

"Сначала здесь находился пионерлагерь. В годы войны - лазарет для летчиков находящегося рядом с аэропортом "Остафьево", - рассказал Юрий Евтюхин, директор музея-усадьбы.

Позже здесь открыли санаторий Совмина, который просуществовал до середины 80-х годов прошлого века. А уже в 1988-м было подписано постановление Совета министров о воссоздании музея. С этого момента и отсчитывается его новая история. И хоть все экспонаты вернуть не удалось, хранители музея могут рассказать и показать многое.

"Здесь устраивали и балы. и Александр Сергеевич Пушкин у нас танцевал и на балах. Читал здесь главы из "Евгения Онегина". Читал здесь "Маленькие трагедии". И есть воспоминание Павла Петровича, что, скользя по паркету, он читал: "Я мещанин, я мещанин, я просто русский мещанин". Это из "Моей родословной", - продолжает Баландина.

Из овального зала открывается чудесный вид на липовую аллею, по которой любил ходить Александр Сергеевич. Именно ее, по преданию, Пушкин и назвал "русским Парнасом". По ней гуляли поэты 18 и 19 веков и заряжались творческой энергией. А сейчас сюда приезжают, чтобы загадать желание. Говорят, исполняются.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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