На сцене театра Вахтангова произойдет "Обыкновенное чудо"

Зрители услышат знакомые мотивы

Трепетная сказка о любви и заботе. Для режиссера Ивана Поповски это дебют на сцене Вахтанговского театра, а вот произведение авторства Евгения Шварца ставится здесь уже во второй раз. Его сказки всегда отличались глубоким и философским смыслом. Этот спектакль - про боль и надежду.

По замыслу режиссера, главный герой - хозяин - создает декорации для своей жены. Он вырезает волшебный лес из бумаги и через мгновения деревья появляются в полный размер на сцене. Хозяин превращается в волшебника и надеется, верит, что этот сказочный мир подарит его любимой жизненную силу.

"У него заболела жена, мы не знаем чем, он пытается ее спасти, пытается вернуть ее к жизни, пытается развеселить, чтоб она смеялась, чтоб она заплакала. И придумывает для нее всю эту сказку, вырезает из картона всех этих людей", - объяснил Владимир Логвинов, исполнитель роли волшебника.

Однако ожившие картонные персонажи начинают своевольничать и вести себя не так, как задумано волшебником. Они вступают в конфликт с идеями создателя и противятся уготованной судьбе. Хозяин злится и настаивает на своем, он убежден, что только его замысел может спасти жену. Для этого ему необходимо сотворить самое сложное волшебство - вернуть ей радость и улыбку.

Шварц писал пьесу долгих 10 лет. А главной героине - хозяйке - подарил черты любимой жены, ей он и посвятил свое произведение. Впервые спектакль поставили еще в 1956 году на сцене Театра-студии киноактера, после его дважды экранизировали - в 1964 году фильм снял Эраст Гарин, а в 1978 - Марк Захаров. Все режиссеры старались донести через своих персонажей главную мысль - важность любви и чувств в жизни людей.

"Чтобы человек оставался человеком, чтобы были самые обыкновенные чувства у людей по отношению друг у другу, обыкновенно. И если вы полюбите друг друга, то это и есть просто чудо", - отметил Евгений Князев, исполнитель роли трактирщика.

Со сцены зрители услышат знакомые мотивы, ведь пьеса сопровождается музыкой Геннадия Гладкова, которую он написал к фильму Марка Захарова. Но сравнивать спектакль с фильмом не придется, оригинальная постановка и захватывающая игра актеров погружают в абсолютно другой мир и не пытаются конкурировать с культовым предшественником.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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