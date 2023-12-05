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В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление чувств женщин

14:13
  • вторник
  • 05 декабря 2023

"Демографы" не на шутку разошлись

В России разработают проект закона об оскорблении чувств женщин.
В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

С такой инициативой выступила фракция "Новые люди", сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. На идею депутатов натолкнул шум вокруг абортов и прочих предложений от тех, кто пытается решить проблему рождаемости "средневековыми способами".

"Мне кажется, штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Даванков отметил, что для повышения рождаемости семья должна следующее: достойную зарплату, собственное жилье и уверенность в собственном будущем.

"Вот три кита демографии", - добавил депутат.

За 2023 год чиновники, депутаты и общественные деятели высказывали разные предложения по повышению рождаемости. Среди них – ограничение абортов, налоги на бездетность, пересмотр отношения женщин к высшему образования и так далее. 

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