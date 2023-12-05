Подведены итоги конкурса "Мой дед сражался за Москву"

В Музее современной истории России представили уникальную картину

В 82-ю годовщину начала контрнаступления советских войск - в День воинской славы России - в столице подвели итоги проекта "Мой дед сражался за Москву".

На специальной выставке в Музее современной истории России представили уникальную картину, изображающую обобщенный образ защитников города. Герои работ победителей конкурса изображены в центре панно. Фон создан с использованием современных технологий, позволивших вписать в композицию лица всех ветеранов, их истории и портреты, которые прислали для участия в проекте.

Его главная цель - увековечить подвиг фронтовиков и тружеников тыла.

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