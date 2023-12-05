На ВДНХ отмечают День Удмуртии

Программа насыщенная

День Удмуртии во вторник проходит на международной выставке "Россия" на ВДНХ. Гостям рассказывают о достижениях республики в самых разных сферах.

Программа насыщенная: в рамках деловой части организованы три сессии. Они посвящены образованию и трудоустройству, бизнесу, а также стратегическому партнёрству Удмуртии и атомной отрасли.

Также желающие могут посетить мастер-классы, обзорные экскурсии, принять участие в тематических играх или отведать национальные блюда. На сцене пройдут спектакли и выступят сразу несколько музыкальных коллективов.

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