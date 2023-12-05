Продукцию в Москве представляют больше 300 компаний

Во вторник в Москве стартовал деловой форум "Безопасность и охрана труда 2023". Он проходит в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

Продукцию представляют больше 300 компаний со всей России, а также из Китая, Германии, Италии и других стран.

Отечественные и зарубежные производители современного оборудования показали инновационные разработки и технологии в области индивидуальной защиты и сохранения здоровья. Посетителям также предлагают участвовать в научно-исследовательских и творческих конкурсах.

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