ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал деловой форум "Безопасность и охрана труда 2023"

14:49
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Продукцию в Москве представляют больше 300 компаний

Во вторник в Москве стартовал деловой форум "Безопасность и охрана труда 2023". Он проходит в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

Продукцию представляют больше 300 компаний со всей России, а также из Китая, Германии, Италии и других стран.

Отечественные и зарубежные производители современного оборудования показали инновационные разработки и технологии в области индивидуальной защиты и сохранения здоровья. Посетителям также предлагают участвовать в научно-исследовательских и творческих конкурсах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка достижений в сфере охраны и безопасности труда
Выставка достижений в сфере охраны и безопасности труда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.