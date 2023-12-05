В сочинском отделении РГО у пары дикобразов родился детеныш

Здоровый и дружелюбный, как и его родители

Малыш с иголками на загривке принюхивается, рассматривает все, дает погладить лапку, но вместе с тем предпринимает активные попытки вырваться. Пока безымянный детеныш родился полностью готовым к жизни - с открытыми глазами, зубками, коготками. Пока его основной рацион - материнское молоко, но уже начинает потихоньку пробовать взрослую еду - яблоки, хурму, виноград и бананы. Эти грызуны людей совсем не боятся, несмотря на внушительную колючую защиту, ведут себя мирно и даже допускают нежности.

Сочинское отделение Русского географического общества с февраля этого года в каком-то смысле стало и биологическим - тогда пришлось спасать около 50 животных из разорившегося сафари-парка. Их попросту бросили и перестали кормить.

"Мы, не раздумывая, выехали. В первую очередь вывезли всех экзотов, потому что они были на грани жизни, потому что ночью должен был быть мороз. В том числе это были и дикобразы. На второй день вывозили всех остальных. Операция длилась неделю. Последним вывезли медведя и нашли в лесу затерянных яка и верблюда", - рассказал руководитель сочинского отделения РГО Александр Зобнин.

Теперь в "переноске" для медведя поселились дикобразы, но это жилище временное, рядом строят постоянное, более просторное и с видом на море. Период беременности у грызунов короткий, Фрося и Гриша на новом месте жительства стали родителями уже в третий раз. До этого у пары рождались исключительно тройни, а в природе выживают только двое, поэтому специалисты готовились поддержать третьего искусственно.

"Купили все необходимое, в том числе, кошачье молоко. Потому что специалист определил, что именно на кошачьем молоке можно обмануть природу и вырастить третьего, которые на практике не выживают", - уточнил Зобнин.

На этот раз единственному потомку не приходится отстаивать свое право на жизнь, детеныш довольно крупный. По предварительным заключениям, это самец. Когда это подтвердится, все желающие смогут выбрать маленькому дикобразу кличку.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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