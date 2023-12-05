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Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России

13:47
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Речь идет о бутике одежды

Осудившая СВО певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России – речь идет о бутике женской одежды Myseasons, сообщает Mash со ссылкой на анонимный источник.

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По данным издания, компаньон 41-летней певицы Ханна Хмелева вышла из совместного ООО "Майсизонс". Причина такого решения – отказ Брежневой от участия в ведении бизнеса.

На данный момент Хмелева – единственная хозяйка модного бутика. А ООО певицы было закрыто из-за задолженностей перед налоговым органом.  

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