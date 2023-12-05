Путин сменил посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Им стал Владимир Тарабрин

Новым послом России в Нидерландах, а также представителем нашей страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) станет Владимир Тарабрин. Соответствующий указ, опубликованный во вторник, 5 декабря, подписал российский лидер Владимир Путин.

До этого назначения Тарабрин руководил департаментом по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России, сообщает РИА Новости.

Новое назначение прежнего российского посла в Нидерландах и при ОЗХО Александра Шульгина не сообщается.

Отношения России с Нидерландами обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Нидерландские власти оказывают активную поддержку киевского режима. В частности, планируют передать в безвозмездное пользование американские истребители F-16 Вооруженным силам Украины.

Прежний российский посол в Нидерландах Александр Шульгин напомнил, что Нидерланды фактически первыми выступили с инициативой о передаче Украине боевых самолетов, однако "сейчас мы не видим каких-то заявлений, конкретизирующих планы поставок самолетов F-16".

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