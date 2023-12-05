Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки "Россия"

Президент посетил ее 4 декабря

Российскому лидеру Владимиру Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ, которую он посетил накануне. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что богатая экспозиция и сама идея выставки-форума "Россия" вызывают живой интерес у аудитории, а затраты себя оправдали, что подтверждается реакцией публики, сообщает РИА Новости.

Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые он осмотрел. Конечно же, физически невозможно за один приезд посмотреть все, но он, действительно, то, что успел посмотреть, это, конечно, очень интересно.

Выставка, на которой демонстрируются главные достижения страны, проводится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Посетителям предлагают культурно-развлекательные, образовательные и деловые мероприятия. Посещение выставки бесплатное, но на отдельные мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

2 декабря сообщалось, что выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили более двух миллионов человек. Двухмиллионный посетитель получил подарочный сертификат – он сможет побывать на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

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