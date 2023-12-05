ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки "Россия"

13:57
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Президент посетил ее 4 декабря

Российскому лидеру Владимиру Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ, которую он посетил накануне. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Спикер Кремля подчеркнул, что богатая экспозиция и сама идея выставки-форума "Россия" вызывают живой интерес у аудитории, а затраты себя оправдали, что подтверждается реакцией публики, сообщает РИА Новости.

Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые он осмотрел. Конечно же, физически невозможно за один приезд посмотреть все, но он, действительно, то, что успел посмотреть, это, конечно, очень интересно.

Выставка, на которой демонстрируются главные достижения страны, проводится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Посетителям предлагают культурно-развлекательные, образовательные и деловые мероприятия. Посещение выставки бесплатное, но на отдельные мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

2 декабря сообщалось, что выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили более двух миллионов человек. Двухмиллионный посетитель получил подарочный сертификат – он сможет побывать на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин во время посещения Международной выставки-форума "Россия"
Владимир Путин во время посещения Международной выставки-форума "Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.