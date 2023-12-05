Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Минимальная пенсия с городской доплатой с 1 января будет увеличена до 24500 руб.

В Москве с первого января увеличат минимальный размер пенсии. С городской доплатой она составит 24,5 тысячи рублей. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Также проиндексируют единовременные и ежемесячные социальные пособия льготным категориям граждан. Среди них - многодетные семьи, сироты, дети и родители погибших военнослужащих, долгожители, а также ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны столицы.



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