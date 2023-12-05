Постпред России предложил принцип реформирования ООН

О необходимости изменить принципы работы организации говорят во многих странах

Основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность. Такое заявление сделал во вторник, 5 декабря, постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

Российский дипломат прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" возможность пересмотра принципов функционирования ООН в свете призывов Запада реформировать организацию.

Реформа ООН, если она и будет происходить, на наш взгляд, должна опираться, конечно, на многополярность, на то, чтобы отражать позиции и учитывать интересы всех стран. Только тогда организация сможет адекватно отвечать на те новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас.

Ранее Соединенные Штаты изъявили желание реформировать ряд международных организаций, включая Совет безопасности ООН. По мнению главы Белого дома Джо Байдена, для эффективного решения существующих проблем необходимо модернизировать такие международные объединения, как "Большая двадцатка" и Всемирная Торговая организация. Президент США заявил, что обновления требует и Совбез ООН — в него следует включить больше постоянных и непостоянных членов.

Однако глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности ООН на постоянной основе. По мнению политика, эти государства не привнесут абсолютно ничего нового в дискуссии в Совете Безопасности ООН, потому что "они послушные исполнители воли Вашингтона, как собственно, практически все остальные западные страны".

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