Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Причина - ужесточение правил ВНЖ

Порядка 40% уехавших в 2022 году граждан вернулись в Россию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на социальный опрос компании "Финион".

По данным издания, главная причина возвращения российских граждан – ужесточение правил получения видов на жительство и сроков пребывания на территории других государств.

В Венгрии, например, планируют изменить условия для оформления вида на жительство. А власти Кипра проводят корректировку ставки НДС. Аналогичная ситуация происходит и в излюбленных туристами из России странах – в Греции выросла минимальная стоимость инвестиций для получения ВНЖ.

О массовом возвращении россиян из-за границы неоднократно говорили власти страны. В частности, президент России Владимир Путин летом текущего года отмечал, что, по самым скромным подсчетам, в страну решили вернуться до 50% уехавших.

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