На Западе испугались усиления влияния России в странах Сахеля

Речь идет, в частности, о Буркина-Фасо, Мали и Нигере

Россия находится в выигрышном положении для усиления своих позиций в Нигере и других странах Сахеля в свете обострения отношений новых властей государств региона с Францией. Такое мнение высказало Agence France-Presse после визита заместителя российского министра обороны Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

В агентстве напомнили, что новые власти Нигера разорвали соглашение о военном сотрудничестве с Парижем и выслали из страны французский контингент.

При этом Москва работает над укреплением не только оборонных связей, но и продвигает экономические проекты в Африке. В частности, в Мали Россия собирается работать в области возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, продовольственной безопасности.

Россия не скрывает намерений расширять связи с африканскими странами, причем делать это на принципах взаимного уважения. Российский лидер Владимир Путин напомнил, что наша страна, "в отличие от стран Запада, никогда не была колонизатором". Президент отметил, что еще СССР сотрудничал с государствами Африки на равных, тогда как "Европа и Америка даже сегодня продолжают загонять страны континента в долговую кабалу".

Летом в Санкт-Петербурге состоялся форум "Россия-Африка", по итогам которого Москва заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве более чем с 40 африканскими государствами. При этом Россия пообещала, что выделит еще более 90 миллионов долларов на списание долгов стран Африки.

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