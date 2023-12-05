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Госдума одобрила законопроект о "наливайках"

14:36
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Регионы смогут навести порядок в этой сфере

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве властей регионов запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".
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Это этом во вторник, 5 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инициатива была подготовлена специально созданной рабочей группой.

Володин отметил, что законопроект также запрещает "наливайкам" работать по принципу "днем - магазин, а ночью - кафе".

В нижнюю палату парламента поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов, в которых расположены точки продажи алкоголя. Такое соседство причиняет неудобства и угрожает безопасности детей.

"Принятое сегодня решение - это ответ на запрос общества", - написал в своем telegram-канале спикер Госдумы.

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