В России увеличат число бюджетных мест в вузах

Об этом рассказали в кабмине

Российское правительство продолжает увеличивать бюджетные места в вузах: на следующий учебный год запланировано около 592 тысяч таких мест, что на 1,8 тысячи больше, чем в текущем учебном году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя кабмина уточнил, что при распределении бюджетных мест в высших учебных заведениях приоритет получают инженерные специальности.

Бюджетные места для университетов новых российских регионов будут распределены в особом порядке, исходя из их текущей и перспективной потребности, цитирует Чернышенко пресс-служба кабмина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что участники специальной военной операции смогут поступать в высшие учебные заведения на выбранные ими специальности и направления в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.

Россия активно улучшает компетенции в сфере высшего образования и готова делиться опытом реализации лучших практик в этой области с другими странами. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что у нас одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Доказательством этого являются многочисленные победы юных россиян на международных олимпиадах школьников.

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