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ФАС возбудила дело против Сбербанка и СК "Сбербанк страхование жизни"

15:39
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Организации грозит оборотный штраф

ФАС возбудила административное дело в отношении ПАО "Сбербанк" и СК "Сбербанк страхование жизни" – в действиях организации выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ведомства, поводом для возбуждения административного дела в отношении организации стали обращения россиян о навязывании Сбербанком пакета услуг "Домклик Плюс". В этот пакет входят услуги страхования жизни и здоровья и скидка на процентную ставку по ипотечному кредиту. Подключение пакета осуществляется добровольно, однако от него зависит ставка по кредиту.

Скидка на кредит действует при подключении пакета услуг "Домклик Плюс". Раньше для получения скидки достаточно было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком компанией.     

Компании грозит оборотный штраф, который рассчитывается от суммы текущей выручки, заключили в ФАС.

Осенью вступило в силу постановление правительства России, устанавливающее условия соглашений между кредитными и страховыми организациями. Теперь заемщик может сохранить условия кредитования вне зависимости от наличия или отсутствия у него дополнительных соглашений с денежно-кредитной организацией.

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