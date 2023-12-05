Финляндия и США подпишут оборонное соглашение 18 декабря

Россия предостерегала Хельсинки от необдуманных шагов

Финляндия и США подпишут оборонное соглашение в Вашингтоне 18 декабря, этому будет предшествовать встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Речь идет о документе, который определит статус американских войск в случае их нахождения на территории Финляндии.

Соглашение будет регламентировать еще ряд вопрос, включая налогообложение, таможенные пошлины.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду на то, что отношения с Россией смогут вернуться в прежнее русло, в том числе в вопросах пограничного сотрудничества. Улучшение ситуации возможно, если "Россия вернется к норме, когда они соблюдали наши соглашения и не будет позволять людям пересекать без надлежащих документов", заявила финский министр.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что недружественные действия финских властей, нацеленные против России, в действительности принесут самой Финляндии "целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться".

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