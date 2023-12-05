Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Он чувствует себя плохо

Джейми Пирсу ампутировали ногу – радикальная операция оказалась единственным способом сдержать развитие инфекции, сообщает TMZ со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, состояние отца Бритни Спирс оценивается медиками как тяжелое – ему требуется длительная реабилитация. Сам Джейми рассказал журналистам, что чувствует себя плохо, и на это есть как минимум две причины: последствия операции и шквал критики со стороны общественности из-за судебного разбирательства по поводу многолетнего опекунства над певицей.

Джейми Пирс получил полную опеку над Бритни в 2008 году. Певица, признанная судом частично недееспособной, не могла распоряжаться своими доходами и выступала на концертах и частных вечеринках по указанию отца. Спустя 13 лет суд отменил опеку над Бритни. С тех пор она стала периодически публиковать в Сети фотографии и видео откровенного характера.

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