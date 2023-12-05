ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шокирующие предсказания: Saxo Bank ждет конца капитализма и победы Кеннеди

15:27
  • вторник
  • 05 декабря 2023

"Пророки" предсказали "Конец пути"

"Конец пути" - так озаглавил свой традиционный шокирующий прогноз датский Saxo Bank. Банковские "пророки" утверждают, что мир приближается к концу "старой нормальности". Появляются новые технологии, которые решают старые проблемы – при этом создавая новые, более опасные дилеммы.

Британец нашел в диване письмо 1969 года с предсказаниями будущего
Зомби-апокалипсис: раскрыто предсказание Нострадамуса о "русском вирусе"

Один из главных пунктов в предсказании – конец капитализма в США. Президентские выборы, как утверждает Saxo Bank, выиграет Роберт Кеннеди-младший, и это ознаменует новую эру в американской политике. А конгресс освободит от налогов процентные доходы по казначейским облигациям и прирост капитала.

Также предсказатели предупреждают о двух глобальных кризисах, которые подстерегают человечество в 2024 году. Один из них – кризис здоровья: люди перестанут заниматься спортом, так как появятся таблетки от ожирения. Второй кризис будет связан с дипфейками, генерируемыми искусственным интеллектом. Кроме того, прогнозируется рост цен на нефть до 150 долларов за баррель – в результате Саудовская Аравия выкупит у УЕФА право на проведение Лиги Чемпионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роберт Кеннеди
Роберт Кеннеди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.