Шокирующие предсказания: Saxo Bank ждет конца капитализма и победы Кеннеди

"Пророки" предсказали "Конец пути"

"Конец пути" - так озаглавил свой традиционный шокирующий прогноз датский Saxo Bank. Банковские "пророки" утверждают, что мир приближается к концу "старой нормальности". Появляются новые технологии, которые решают старые проблемы – при этом создавая новые, более опасные дилеммы.

Один из главных пунктов в предсказании – конец капитализма в США. Президентские выборы, как утверждает Saxo Bank, выиграет Роберт Кеннеди-младший, и это ознаменует новую эру в американской политике. А конгресс освободит от налогов процентные доходы по казначейским облигациям и прирост капитала.

Также предсказатели предупреждают о двух глобальных кризисах, которые подстерегают человечество в 2024 году. Один из них – кризис здоровья: люди перестанут заниматься спортом, так как появятся таблетки от ожирения. Второй кризис будет связан с дипфейками, генерируемыми искусственным интеллектом. Кроме того, прогнозируется рост цен на нефть до 150 долларов за баррель – в результате Саудовская Аравия выкупит у УЕФА право на проведение Лиги Чемпионов.

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