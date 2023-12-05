Путин провел заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Мероприятие прошло в Пятигорске

Для поколения молодых россиян важно, чтобы они с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых", которое объединяет детей и молодежь со всей страны. В Пятигорске в центре знаний "Машук" активисты делились своими идеями и предложениями.

"Машук" – это всероссийский образовательный центр подготовки кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной работы. Президенту России провели экскурсию по выставке центра знаний – в этом месте можно ознакомиться сразу со всеми сферами и аспектами работы учреждения. "Твой герой", "Защитники Отечества", "ПРОдиалог", "Библиотека знаний". Ещё есть "Стена наставника". Программ множество. Заявок на проведения семинаров ещё больше. Необходимо строить новые учебные корпуса.

"Мы можем проводить 100 образовательных программ в год. Например, федеральное агентство проводило здесь образовательную программу для ректоров и проректоров. Вот у нас тысяча проректоров находятся. Пока половину отучили. Не хватает ёмкостей, чтобы всех отучить. Тысячу советников для воспитателей школ. 2000 учителей из новых регионов", - отметил Антон Сериков, директор Центра знаний "Машук".

Здесь прошли семинар вожатых, слёт туристических гидов и руководителей спортивных федераций, работала школа лекторов, состоялся форум добровольцев. И это буквально за пару последних месяцев. Второе рождение получили старые, но любимые форматы. Например, игра "Зарница". Как сказал Владимир Путин, нужно брать все самое лучшее, что у нас есть, и двигаться вперёд.

Деятельность образовательного центра неразрывно связана с общероссийским движением детей и молодежи. Называется "Движение первых". С момента запуска в июле 2022 года число его участников уже превысило четыре миллиона. Созданы 89 региональных отделений. Основные направления деятельности движения – воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи.

"Я с коллегами давно сюда собирался, меня давно уже сюда приглашали и, действительно, здесь есть, что посмотреть. Это все для "Движения первых" создавалось, сейчас это превратилось в такой хороший образовательный центр, который, как я вижу, а коллеги еще расскажут, очень активно используется. И, надеюсь, приносит хорошие результаты", - отметил Путин.

Помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни – таков ключевой смысл "Движения первых". А значит, и будущего страны, отметил президент. Машук – только в помощь. Как платформа, где всё это можно реализовать.

Владимир Путин отметил, что возможности, которые даёт "Движение первых", должны быть доступны и в больших городах, и в маленьких посёлках. И для Донбасса, и Новороссии. Движение создано для детей, подростков, молодых людей, но от взрослых тоже зависит немало: обязаны обеспечить необходимую поддержку.

Одна из участниц встречи рассказала президенту, что символом медиацентра, который работает в школе, где она преподает, является динозаврик Кеша, от имени которого школьники пишут посты. Педагог задала главе государства вопрос от имени Кеши - какое самое доброе воспоминание президента из детства, связанное с семьей.

"Расскажу только начало: мама поставила меня в угол уже не помню за что, в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала, буду ли я просить прощения. Короче, закончилось тем, что она начала целовать меня, сама вытащила из угла. Этим все закончилось. Но как она это делала – это отдельный разговор", - рассказал Путин.

Очень важно передавать жизненный опыт молодому поколению, уверен президент. Только так можно добиться максимальных результатов. Один из активистов "Движения первых" Никита Кудинов рассказал, что всю свою жизнь работал с детьми. Потом ушёл на СВО. По состоянию здоровья не может продолжать службу, а вот делиться опытом только рад. Сейчас он стал наставником "Движения первых".

"Я служил своей стране на передовой, и я буду служить там, куда меня пошлет Родина, но сегодня я служу России на благо нашего будущего поколения", - сказал Никита Кудинов.

"Это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру. Но и то, что вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны. И это очень хорошо, что такие люди, как вы, находите себя в этом, потому что, только передавая от сердца к сердцу свой жизненный опыт, можно добиваться максимального результата. Я хочу вам пожелать успехов, вам спасибо большое", - сказал Путин.

Следующий год в России объявлен годом семьи. И сейчас готовится соответствующая программа. Есть предложение провести в самом начале нового года всероссийский семейный фестиваль, чтобы сразу, так сказать, погрузиться в атмосферу дружбы и единения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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