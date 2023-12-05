Судьба Украины зависит от исхода внутриполитических игр в США

Финансово содержать Киев становится всё затратнее

Контрнаступление не принесло никаких результатов и теперь Украину могут силой усадить за стол переговоров. Это мнение журналистов издания Politico. В кулуарах шепчутся, что в этом случае роль принудителя могут взять на себя британские дипломаты.

Отрицательные результаты контрнаступления - не единственное, что напрягает западных партнёров. Финансово содержать Украину и её армию становится всё затратнее. Телеканал NBC сообщил: переговоры в Сенате об ужесточении в США миграционной политики провалились. Это, в свою очередь, ставит под угрозу выделение дополнительных 106 миллиардов, которые по замыслу Байдена пойдут в том числе и на помощь Киеву. Республиканцы грозят, что проголосуют против такого законопроекта, если в него не будет включён вопрос о защите границ. Демократы оперативно обвинили своих оппонентов в работе на Кремль.

"Я считаю, что любой конгрессмен, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за исход, который поможет Путину одержать победу. Голосование против поддержки Украины усилит стратегическую позицию Путина. Это неизбежная реальность", - заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Судьба Украины сейчас, по сути, полностью зависит от исхода внутриполитических игр между республиканцами и демократами. Ставки в преддверии президентских выборов невероятно высоки. Звучат совсем уж крамольные мысли: перекрыть денежный вентиль на хотелки Киева.

"Ну, во-первых, мы понятия не имеем, какова конечная цель администрации Байдена на Украине. У меня нет ничего, кроме симпатии к украинскому народу. Но Путин не проиграет эту войну. У них есть ресурсы. Вы должны признать эту реальность. Мне не нравится эта реальность. Но это правда. Единственный способ покончить с этим – это переговоры", - сказал сенатор США Рон Джонсон.

Впрочем, есть и те политики, которые уверены: Украина ещё может переломить ход событий. Для этого всего и надо-то в срочном порядке призвать обратно в страну всех тех, кто уже два года скрывается в странах Евросоюза. Депутат Бундестага от партии ХДС Родерих Кизеветтер уверен: украинские мужчины обязательно помогут своим боевым товарищам на фронте. В одной Германии, по его мнению, собрать можно более 10 дивизий.

Представители киевского режима в теории могут пойти на это, но, если по итогу им предложат членство в Европейском союзе. По мнению некоторых депутатов Рады, Украина ещё не потеряла надежд вступить в альянс. Что не скажешь о НАТО - госсекретарь США Энтони Блинкен якобы строго наказал европейским партнёрам перестать поднимать с Украиной эту тему.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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