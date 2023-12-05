Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом

Россия в любом случае достигнет целей СВО

Российская сторона по-прежнему, как и раньше, готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил позицию главы государства, согласно которой цели российской спецоперации будут достигнуты в любом случае, но предпочтительно добиться этого без кровопролития, сообщает RTVI.

Президент неоднократно говорил, что главное для нас – достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам.

Ранее информированный источник заявил, что Москва готова согласиться на возобновление мирных переговоров с Киевом, причем сделать это на территории одного из западных государств — например, Венгрии. При этом подчеркивалось, что "мы ни за кем бегать не собираемся", если Запад и Украина не готовы к конструктивному разговору.

При этом президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите G20 в видеорежиме, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Любые боевые действия – это всегда трагедия, поэтому всегда нужно искать выходы, которые прекратят кровопролитие, подчеркнул российский лидер.

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