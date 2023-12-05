ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов

15:55
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Мероприятие пройдет 14 декабря

В России продолжается подготовка к прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. По состоянию на вторник, 5 декабря, принято уже свыше 256 тысяч вопросов.
Прямая линия Путина пройдет 14 декабря

Вопросы касаются внешней и внутренней политики российских властей, социальных выплат, состояния дорог, спортивной инфраструктуры, взаимоотношений президента с его подчиненными, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов рассказал, как отбирают вопросы к прямой линии с президентом. Сначала редакторская группа сделает выборку по наиболее актуальным вопросам, затем их перечень отправят на проверку главе государства.

При этом 14 декабря прямая линия пройдет в формате, совмещенном с большой пресс-конференцией главы государства. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что по данному вопросу в администрации президента уже "определились".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.