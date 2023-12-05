К прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов

Мероприятие пройдет 14 декабря

В России продолжается подготовка к прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. По состоянию на вторник, 5 декабря, принято уже свыше 256 тысяч вопросов.

Вопросы касаются внешней и внутренней политики российских властей, социальных выплат, состояния дорог, спортивной инфраструктуры, взаимоотношений президента с его подчиненными, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов рассказал, как отбирают вопросы к прямой линии с президентом. Сначала редакторская группа сделает выборку по наиболее актуальным вопросам, затем их перечень отправят на проверку главе государства.

При этом 14 декабря прямая линия пройдет в формате, совмещенном с большой пресс-конференцией главы государства. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что по данному вопросу в администрации президента уже "определились".

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