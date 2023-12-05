На Донецком направлении уничтожено до 270 боевиков ВСУ

Два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 сбили в течение суток силы российской противовоздушной обороны. Истребители уничтожены в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

Также, по данным военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки противника на донецком направлении. Авиация и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка в ДНР. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих.

Тем временем подразделения группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного в ДНР и Левадного в Запорожской области. За сутки уничтожено до 245-ти украинских военнослужащих.

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