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Собянин: Более 400 событий запланировано в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

16:04
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа

Столица подготовила насыщенную программу к новогодним каникулам. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что главные зимние проекты города собраны в специальном разделе Russpass.

Значимый проект - фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". Жителей и гостей столицы ожидает более 400 событий.  "С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гуляния и многое другое", - сообщил Собянин.

Также с традициями московской чайной культуры познакомит проект "Московское чаепитие". Все главные зимние проекты собраны в новом специальном разделе сервиса Russpass.

В ноябре сообщалось, что более 30 объектов культурного наследия отреставрировано на ВДНХ. Специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи.

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