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Европейцев предупредили о высоком риске терактов в новогодние дни

16:27
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Вероятность повысилась из-за конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация палестино-израильского противостояния вызвала поляризацию европейского общества. В такой ситуации риск терактов на территории Европейского союза в период новогодних праздников существенно повысился, заявила комиссар Еврокомиссии по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

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Как сообщалось, радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт, совершенный на въезде в Иерусалим утром 30 ноября. Представители группировки заявили, что эта операция – ответ на жестокие действия Израиля в секторе Газа и Дженине.

Йоханссон в своем заявлении уточнила, что ситуация на Ближнем Востоке и возникающие в связи с ней террористические угрозы станут одной из тем для обсуждения на Совете министров внутренних дел стран ЕС. Война между Израилем и ХАМАС создала высокий риск террористических атак в Европе в предстоящий сезон праздников и каникул, приводит слова еврокомиссара РИА Новости.

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