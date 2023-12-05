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МИД Венгрии возмутило поведение посла США в Будапеште

17:18
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Прессман чувствует себя губернатором в 51-м американском штате

Представитель МИД Венгрии выразил возмущение поведением посла США в Будапеште. Поводом стали комментарии Дэвида Прессмана относительно 12-го фестиваля еврейского кино, проходящего в венгерской столице.

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Прессману не понравилось, что на одном из плакатов фестиваля содержались намеки на связи семьи бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с властями Европейского союза. В ответ на высказывания посла госсекретарь МИД Венгрии по вопросам двусторонних отношений Тамаш Менцер заметил: Прессман ведет себя так, словно Будапешт это 51-й штат США, а он - губернатор.

Американский посол должен уважать Венгрию. Тем более, что эта страна – одно из лучших мест в мире в вопросе обеспечения безопасности еврейскому населению, приводит слова Менцера  портал About Hungary. Венгерский дипломат напомнил, что в США вопрос насилия на почве ненависти по отношению к евреям стоит остро.

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