Группировка ВСУ поспешно отступает

Бойцы добровольческо-штурмового корпуса "Экспедиция" прорвали оборону ВСУ на подходах к городу Часов Яр в ДНР. Как сообщил журналистам представитель корпуса Алексей Селиванов, группировка украинских войск, которая держала оборону на артемовско-соледарском направлении, не смогла удержать свои позиции и сейчас поспешно отступает.

По словам Селиванова, которые приводит "Лента.ру", трасса Артемовское — Часов Яр перерезана российскими подразделениями. ВС России выбивают ВСУ из Богдановки, занимают их позиции в лесополосах и уже вышли на окраины Часового Яра.

Как ранее отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ несут большие потери на донецком направлении. А Минобороны России сообщило о бегстве украинских частей из Артемовского, расположенного вплотную к городу Артемовск. Часть боевиков сдались в плен штурмовым группам российских десантников.

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