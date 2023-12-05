ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США приказали кипрским банкам прекратить все операции с рублем

18:25
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Указание дано по итогам визита на остров американских следователей

Власти Кипра предписали банкам страны прекратить все операции с рублем. Это итог визита на остров американских юристов, которые расследуют нарушение санкций против России.

Президент Кипра объяснил поддержку санкций против России
Кипр сделает платной визу для россиян

Как сообщает газета Politis, проверки идут в юридических и бухгалтерских конторах. Исследуют, в частности, процедуры ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство.

Ранее крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал уведомлять своих клиентов о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России. Речь идет о тех, кто получает со счетов доходы - в том числе зарплаты и дивиденды - и не проживает на острове постоянно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рубли
Рубли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.