США приказали кипрским банкам прекратить все операции с рублем

Указание дано по итогам визита на остров американских следователей
Власти Кипра предписали банкам страны прекратить все операции с рублем. Это итог визита на остров американских юристов, которые расследуют нарушение санкций против России.
Как сообщает газета Politis, проверки идут в юридических и бухгалтерских конторах. Исследуют, в частности, процедуры ускоренной регистрации бизнеса россиянами с целью получения вида на жительство.
Ранее крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал уведомлять своих клиентов о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России. Речь идет о тех, кто получает со счетов доходы - в том числе зарплаты и дивиденды - и не проживает на острове постоянно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"