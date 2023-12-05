Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России

Важно соблюдать установленные графики

Производство техники связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки в России в этом году увеличилось почти в пять раз, выпуск бронетанкового вооружения вырос втрое, а авиатехники и беспилотников - в два раза. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Он провёл заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, в его работе также принял участие Сергей Собянин, который занимается координацией мер безопасности в регионах.

Премьер отметил: нужно не сбавлять темп снабжения армии и строго соблюдать установленные графики. В приоритете - социальная поддержка участников СВО. На развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование.

"Решены вопросы комплектования личного состава полевой формой и соответствующей военной экипировкой. У наших защитников должно быть всё необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и оборонительную инфраструктуру. Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям – родителям, жёнам, детям. И, конечно, особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы", - отметил Мишустин.

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