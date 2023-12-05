В древнем Херсонесе восстанавливают насыпь для защиты от шторма

На помощь музею пришли сотрудники Минобороны

Море наступает на древний Херсонес. Античные памятники после мощнейшего шторма, который практически разрушил оборонительные стены, под угрозой. Сейчас берег, чтобы он не сполз окончательно в воду, в срочном порядке укрепляют музейщики, им помогают наши военные. Сформировать новую насыпь, которая сможет защитить античный полис от зимних штормов, планируют до нового года.

Базилика 1935 года - самый узнаваемый символ Херсонеса. Памятник архитектуры VI века, изображенный на 200-рублевой купюре, не пострадал, но остался без защиты. Нет больше и прибрежной экскурсионной тропы. Проход к морю закрыт – опасно, возможны обвалы.

9-бальный шторм был такой силы, что разрушил насыпь – а это 1,5-2 метра от берега - и забросал булыжником и песком античные памятники. Это, например, дом красильщика тканей. Сейчас сотрудники Херсонеса очищают его от камней и возвращают защитной кладке былой вид.

Берег Херсонеса - как слоеный пирог. Мягкие породы выветриваются, образуются опасно нависающие скалы. На таких карнизах сейчас висят западная башня и стена комплекса Уваровской базилики – предположительное место крещения князя Владимира. Рядом – шестистолпный храм, его половина обрушилась еще в начале 20 века. В архивах музея даже сохранилась фотография удивленных монахов возле разлома. Оползневые процессы здесь продолжаются на протяжении двух тысячелетий.

"Сейчас мы можем посмотреть на побережье Херсонеса, и остатков оборонительной стены мы не увидим. Потому что стена полностью уничтожена морем к настоящему времени. И современные оценки утраченной территории на северном побережье Херсонеса – они измеряются десятками метров", - пояснил Андрей Букатов, заведующий отделом подводной археологии ГИАМЗ Херсонес-Таврический.

Защитить то, что осталось, поможет только берегоукрепление. Сложнейший и дорогостоящий проект в разработке. Уже проведены геологическая разведка, сейсмические исследования, ведется мониторинг клифов – это отвесные обрывы. Просто забетонировать 1200 метров береговой линии – не выход. Нужен комплексный подход, который не испортит эстетический вид городища и не нанесет экологический ущерб акватории.

"Море - это живой организм. Он состоит из флоры и фауны и с этой стороны нужно будет работать. Мы прекрасно понимаем, что берег – это не просто нагромождение камней – это определенный отвальный комплекс, природное образование, в который встроены памятники. И здесь нужно подойти внимательно как к одной стороне вопроса с точки зрения сохранения экосистемы, так и с точки зрения инженерных работ", - отметила Елена Морозова, директор ГИАМЗ Херсонес-Таврический.

Пока же историческое наследие укрепляют по старинке. На помощь музею пришла армия. Сотрудники Министерства обороны восстанавливают отвал. Такой метод защиты предложил еще первый директор музея - Косцюшко-Валюжинич в конце 19 века.

"Сама эта насыпь искусственная, ее с 80 годов подсыпали для защиты памятников от воздействия моря. И все археологические отвалы с херсонских раскопов сюда свозились, и в течение зимних штормов и ветров они вымывались, а за летний сезон они возобновлялись, и такой процесс позволяет хотя бы временно защитить от воздействия моря", - сообщила Наталья Бескоровайная, заведующая отделом охраны и учета объектов культурного наследия ГИАМЗ Херсонес-Таврический.

Техника сейчас работает возле базилики 1932 года. КамАЗы везут грунт и валуны, экскаватор формирует новую насыпь. Разрушенную 300-метровую гряду планируют восстановить до нового года.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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