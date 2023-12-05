Байдену посоветовали вооружить Киев до зубов до поражения на выборах от Трампа

Шансы на избрание Байдена минимальны

Шансы на повторное избрание Джо Байдена на пост президента США минимальны. Если хозяином Белого дома станет Дональд Трамп, он в первый же свой день в Овальном кабинете отменит поставки оружия Киеву, уверен обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

Эксперты считают, что вероятность такого шага велика. Правда, отмечают они, сложнее будет заставить Украину или союзников по НАТО отправить вооружения обратно.

По мнению Рогина, вероятность такого развития событий должна подтолкнуть Байдена к разработке долгосрочного плана по спонсированию Украины. Поскольку шансов на переизбрание Байдена мало, надо скорее разместить как можно больше американских сил вблизи границ с Украиной - для "усиления безопасности союзников США в Европе".

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