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Возросло число пострадавших в ДТП с маршруткой на Кубани

19:30
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Среди раненых один ребенок

Число пострадавших в аварии с маршруткой в Краснодарском крае возросло до одиннадцати. Среди раненых – один ребенок, сообщили в пресс-службе администрации Славянского района.

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В ГУ МВД России по Краснодарском краю считают, что причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Авария произошла на 65-м км автодороги федерального значения Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк в районе Маевского кольца. Столкнулись бензовоз "Камаз" и маршрутный автобус IVECO.

В свою очередь, в прокуратуре Краснодарского края сообщили: по предварительным данным, водитель маршрутного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу бензовозу. Погибли водители обоих автомобилей и один пассажир, передает ТАСС.

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ДТП с маршруткой на Кубани
ДТП с маршруткой на Кубани
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