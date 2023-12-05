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Москву накроет густой туман

20:13
  • вторник
  • 05 декабря 2023

Водителей призвали к предельной осторожности

Густой туман накроет столицу с часу ночи 6 декабря. Мгла не рассеется до 10 часов утра, предупредили в столичном главке МЧС.

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Спасатели ссылаются на прогноз синоптиков. Метеорологи сообщили, что в период с 01.00 до 10.00 06 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

Водителям рекомендуют сбавить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.

Москвичам напоминают о необходимости быть предельно внимательными и осторожными. Спасатели напоминают: в случае непредвиденных обстоятельств следует звонить по номеру "101" - или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

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